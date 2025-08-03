Berlin’de 50 gösterici gözaltında

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Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin yanlısı gösteride 50’ye yakın kişi gözaltına alındı. Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre dün akşam geç saatlerde Filistin sempatizanlarından oluşan bir grup, Berlin’de “Yıkık Kilise” olarak bilinen “Kaiser Wilhelm Gedaechtnis Kilisesi” önünde yerlere uzanarak caddeyi bloke etti. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen göstericiler ile emniyet görevlileri arasında yer yer tartışmalar yaşandı. Geçici olarak trafiğe kapatılan caddenin açılması için polis göstericileri sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Bu arada tepki gösteren ve olay yerini terk etmemekte direnen 50’ye yakın göstericinin göz altına alındığı açıklandı. Göstericiler arasında bulunan bir çocuğun polislere şişe fırlattığı, bir süre polis aracında bekletilen çocuğun daha sonra anne-babasına teslim edildiği de belirtildi.

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AYKIRI DÜŞÜNENLER DE SOKAKTAYDI

Almanya’da “Aykırı düşünenler” olarak tanınan “Querdenken Hareketi” yandaşları da, dün akşama doğru başkent Berlin’de gösteri yaptı. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan 4 bine yakın gösterici, ellerinde Alman ve Filistin bayraklarıyla “Özgürlük ve barış” için eski Doğu Berlin merkezine doğru yürüdü. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında kayda değer olay yaşanmadığı açıklandı.