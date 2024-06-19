50 bin Türk taraftar, Almanya'da caddelere indi

Haberin Devamı

Türk mili takımının Avrupa Şampiyonasında F Grubunda ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenmesinden sonra Almanya’daki Türk taraftarlar sevinçlerini sokaklara taşıdı. Başkent Berlin ve Dortmund başta olmak üzere binlerce taraftar maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Almanya sokaklarını inletti. Ellerinde Türk bayrakları ve formalarıyla araç konvoyu yapan Türk taraftarlar, Türk milli takımının başarısını kutladı. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi yasaklı meşale yakılması üzerine polis, bazı taraftarlara müdahale etti. Meşale yakılmaması konusunda uyaran polis, bazı göstericileri gözaltına alarak kimlik kontrolü yaptı. Sokaklara dökülen taraftar uzun süre trafiği kapattı ve sevinç gösterileri yaptı. A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.



Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 mücadelesi için Almanya’da bulunan taraftarlar, Gürcistan maçı öncesi Almanya sokaklarını “Özgür Filistin” naralarıyla inletti.