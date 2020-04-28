50 bin iş yerinin iflası kapıda

İŞ YERLERİNİN kapalı olması nedeniyle 30 milyar Euro ciro kaybının yaşandığını hatırlatan Perakendeciler ve Ticaret Birliği Genel Sekreteri Stefan Genth, bu kaybın bir daha geri gelmeyeceğinin de altını çizdi. Kaybını günde ortalama bir milyar Euro olarak hesapladıklarını belirten Genth “On binlerce şirketin mali gücü kirasını karşılaşamaya yetmez. Beklenti 50 bin iş yerinin kapanması yönünde. Birçok ev sahibi kiralarının ödenmesini istiyor. Geciktirenlerden de yüzde 8-9 oranında faiz talep ediyor. Özellikle küçük bayilerin kapanma riski çok yüksek” dedi.