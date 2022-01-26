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HABERLERAvrupa Haberleri

5 ülkede günülk vaka sayısı 1 milyondan fazla

#Avrupa Vaka Sayısı#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER
5 ülkede günülk vaka sayısı 1 milyondan fazla

Avrupa’da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Kovid-19’dan en fazla can kaybı Fransa’da oldu.

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Avrupa’da Omikron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 501 bin 635 vaka tespit edilirken, 467 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 186 bin 740 kişide Kovid-19 tespit edildi ve 338 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere’de vaka sayısı 94 bin 326 olarak açıklanırken, can kaybı 439’a ulaştı. Almanya’da vaka sayısı 148 bin 408 olarak açıklandı ve can kaybı 184 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya’da 114 bin 877 vaka tespit edilirken, 382 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 45 bin 986 olarak kaydedildi. Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1810 olarak açıklandı.

 

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