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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.05.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

5 sezondur barajı aşıyor

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5 sezondur barajı aşıyor
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Yaklaşık iki ay sonra Union Berlin’le karşılaşan Bayern Münih, sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk gol Polonyalı yıldız oyuncu Lewandowski’den, ikinci gol ise Pavard’dan geldi. 18. dakikada Müller’in attığı gol ise sayıldı. Oyuncular gol sevincini birbirlerine sarılmak yerine dirsek temasıyla yaşadı.

BU galibiyetle puanını 58’e çıkaran Bayern, hemen peşindeki Dortmund ile arasındaki 4 puanı da korumuş oldu. Seyircisiz oynanan maçı izlemek için Union Berlin’in iki taraftarı 12 metre yükseklikteki ağaca tırmandı. Maçı burada bir süre izleyen iki taraftara polisler müdahale etti. Ağaçtan indirilen futbolseverler hakkında suç duyurusunda bulunulmadı.

5 sezondur barajı aşıyor
Lewandowski, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası maçlarında toplam 33 kez forma giydi 40 gol attı. Bundesliga’da 24 karşılaşmada oynayan futbolcu, 26 kez gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde de golcü kimliğini gösteren 31 yaşındaki futbolcu, neredeyse maç başına iki gol ortalaması yakaladı. 6 karşılaşmada 11 gol buldu. Oynadığı 3 DFB Kupası maçında da 3 gol atan Lewandowski, beş sezondur üst üste 40 gol barajını aşıyor.
5 sezondur barajı aşıyor

 

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