5 Nisan’dan beri kayıp

Bielefeld Niehoff kentinde bir markette (EDEKA) işçi olarak çalışan ve aynı kentte yaşamını sürdüren 1.80 cm. boylarında, 29 yaşında, siyah saçlı, kahverengi gözlü, en son üzerinde haki renkli bir pantolon giyen, vücudunun sol tarafı engelli, epilepsi hastası Aslanbaba’nın kardeşi Funda Yener, şunları söyledi: “Geçtiğimiz pazar günü kız arkadaşına telefonla mesaj göndererek trenle Hannover’e geleceğini söylemiş, hatta trenden arkadaşını aradığında telefona gelen sesten anlaşıldığına göre Hannover merkez tren istasyonuna iki durak kadar uzaktaki Haste durağında olduğu anlaşılıyor. Polis, ‘18 yaşını doldurmuş, belki bir süre yalnız kalmak istemiş olabilir’ diyor. Yeni işe girmiş ve işinden de gayet memnundu. Evde beslediği bir kedisi vardır, onu asla uzun süre yalnız bırakmaz. Çok sıcakkanlı, ailesine düşkün, hayatı seven biri. Habersiz uzun süreliğine bir yere gitmezdi. Zaten bizden uzaklaşmasını gerektirecek bir durum da yok. Epilepsi hastası olduğu için bayılıp kalmış olabilir diye hayatından fazlaca endişe ediyoruz. Polise başvuruda bulunduk, bizi çok ciddiye almıyorlar. Bir taraftan da Hannover ve çevresindeki ormanlarda köpekli arama yapıyorlar.”

Yanında telefonu bulunduğunu söyleyen Yener “Sürekli olarak en az iki yedek şarjla beraber dolaşırdı. Şu an telefonu kapalı. Ailece perişan bir durumdayız. Afişler yaptırıp asıyoruz, belki bir gören çıkar diye. Gören veya konuyla ilgili bilgisi olanlar lütfen bize yardımcı olsunlar. 0521 5450 polis telefonuna veya 015782035720 numaraya bilgi verebilirler” dedi.