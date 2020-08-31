5 milyar euro da anlaşmışlardı...

CDU’lu Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ise ödemenin dinamik programa bağlı olduğunu, eyalet hükümetlerinin yaptıkları işlere göre ödendiğini söyledi. Ödemelerin düşük kalmasının başka bir nedeninin de koronavirüs olduğunu belirten Bakan Karliczek, yıl sonuna kadar daha yüksek miktarda ödemelerin yapılacağını kaydetti. Bakan, sunulan projeler için 242 milyon euroluk bir payın da onaylandığını da söyledi. 15 Mayıs 2019 tarihinde federal hükümet ile eyalet hükümetleri imzaladığı anlaşmayla akıllı tahta, okullarda daha fazla internet, dijital gereçler ve uzaktan dijital eğitim için federal bütçeden 5 milyar euronun aktarılması kararlaştırılmıştı.