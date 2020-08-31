5 milyar euro da anlaşmışlardı...
Federal hükümet ile 16 eyaletin hükümetleri geçen yıl imzaladıkları anlaşmayla eğitime federal bütçeden 5 milyar Euro aktarılmasını karara bağlamıştı. FDP grubunun soru önergesine verilen cevaba göre, anlaşmanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen eyalet hükümetlerine şimdiye kadar sadece 15.7 milyon euro aktarıldı. FDP Federal Meclis Grup Başkanvekili Katja Suding, “Ortaya çıkan durum gayriciddidir” dedi.
CDU’lu Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ise ödemenin dinamik programa bağlı olduğunu, eyalet hükümetlerinin yaptıkları işlere göre ödendiğini söyledi. Ödemelerin düşük kalmasının başka bir nedeninin de koronavirüs olduğunu belirten Bakan Karliczek, yıl sonuna kadar daha yüksek miktarda ödemelerin yapılacağını kaydetti. Bakan, sunulan projeler için 242 milyon euroluk bir payın da onaylandığını da söyledi. 15 Mayıs 2019 tarihinde federal hükümet ile eyalet hükümetleri imzaladığı anlaşmayla akıllı tahta, okullarda daha fazla internet, dijital gereçler ve uzaktan dijital eğitim için federal bütçeden 5 milyar euronun aktarılması kararlaştırılmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle