MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri5 milyar euro da anlaşmışlardı...
GeriAvrupa 5 milyar euro da anlaşmışlardı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 31.08.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

5 milyar euro da anlaşmışlardı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 milyar euro da anlaşmışlardı...
Abone Olgoogle-news

Federal hükümet ile 16 eyaletin hükümetleri geçen yıl imzaladıkları anlaşmayla eğitime federal bütçeden 5 milyar Euro aktarılmasını karara bağlamıştı. FDP grubunun soru önergesine verilen cevaba göre, anlaşmanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen eyalet hükümetlerine şimdiye kadar sadece 15.7 milyon euro aktarıldı. FDP Federal Meclis Grup Başkanvekili Katja Suding, “Ortaya çıkan durum gayriciddidir” dedi.

CDU’lu Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ise ödemenin dinamik programa bağlı olduğunu, eyalet hükümetlerinin yaptıkları işlere göre ödendiğini söyledi. Ödemelerin düşük kalmasının başka bir nedeninin de koronavirüs olduğunu belirten Bakan Karliczek, yıl sonuna kadar daha yüksek miktarda ödemelerin yapılacağını kaydetti. Bakan, sunulan projeler için 242 milyon euroluk bir payın da onaylandığını da söyledi. 15 Mayıs 2019 tarihinde federal hükümet ile eyalet hükümetleri imzaladığı anlaşmayla akıllı tahta, okullarda daha fazla internet, dijital gereçler ve uzaktan dijital eğitim için federal bütçeden 5 milyar euronun aktarılması kararlaştırılmıştı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle