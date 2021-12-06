5 kişinin ölümünün ardından veda mektubu çıktı!

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AİLE dışında üçüncü yabancı bir şahısla ilgili soruşturma yürütülmediğini açıkladı. Ancak savcı detaylar hakkında bilgi vermedi ve olayın tüm detaylarının araştırılmaya devam edileceğini kaydetti. Yetişkinlerin 40 yaşlarında iki öğretmen olduğu belirtildi. Ölenlerin baba Devid R. eşi Linda ve kızları 4 yaşındaki Rubi, 8 yaşındaki Janni ve 10 yaşındaki Leni olduğu öğrenildi.

KOMŞULAR ŞOK OLDU

Cinayetlerin cinnet geçiren baba tarafından işlenmiş olduğu üzerinde duruluyor. Cinayet komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Bir komşu evden bir silah sesi duyulduğunu ancak bunun ne olduğunu anlamadıklarını ifade ederken, komşuların evden gelen seslerin kesilmesi üzerine şüphelenerek polise haber verdiği kaydedildi. Komşular yaklaşık 4 yıldan beri Segniz köyünde yaşayan ailenin çok mutlu bir görüntü verdiğini ve olay sonrası şok olduklarını söyledi.