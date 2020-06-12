5 futbolcu aynı otomobile bindi, polis affetmedi

OLAY geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Heidenheim ile oynanan maçın kadrosunda yer almayan Felipe, Elez, Albornoz, Soto ve Stehle, maçı otelde buluşup birlikte izlediler. Maçtan sonra evlerine gitmek için aynı otomobile binen beş futbolcu, birkaç yüz metre yol aldıktan sonra polise yakalandılar. Polis, beş futbolcuya da maske takma zorunluluğunu, ikiden fazla hanede ikâmet edenlerin bir araya gelmeme yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesti. Her bir futbolcu 250’şer Euro ödeyecek.

Beş futbolcunun aynı otomobile binmesine kulüp de sert tepki gösterdi. Hannover 96 Sportif Direktörü Gerhard Zuber, “Çok büyük bir aptallık. Böyle bir şey olmamalıydı. Gençler düşüncesizce davranmışlar” dedi. Hannover 96 yönetimi de durumu Alman Kulüpler Birliği’ne (DFL) bildirdi. Futbolcuların takımla çalışmalarına izin verilmedi. Beş futbolcunun pazar günü oynanacak Darmstadt maçında kadroya alınıp alınmayacağı da belirsiz. Çarşamba günü yapılan testte beşinin de sonucu negatif çıktı. Cumartesi günü bir test daha yapılacak. Testin sonucuna göre teknik heyet kararını verecek.