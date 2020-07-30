5 eyalette insan tacirlerine baskın

FEDERAL polis sözcüsünden alınan bilgiye göre, Baden Württemberg’de Villingen Schwenningen, Kuzey Ren Vestfalya’da Wuppertal ve Marl, Aşağı Saksonya’da Buxtehude, Bavyera’da Brannenburg und Schleswig Holstein’da Itzehoe kentindeki adreslere baskınlar düzenlendi. Buralarda belge ve delil toplandı. Polis, çete üyelerinin şirketler adına düzenledikleri sahte evraklarla ve yine sahte pasaport ve kimliklerle yurt dışından Almanya’ya insan getirdiği bilgisini paylaştı. Polis 12 şüpheliyle ilgili deliller topladı. Çok sayıda belge ve sahte evraklara el kondu.