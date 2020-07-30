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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 30.07.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

5 eyalette insan tacirlerine baskın

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5 eyalette insan tacirlerine baskın
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Almanya bu sabah baskınlarla uyandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen baskınlarla 180 polis beş eyalete yedi kentte insan tacirlerinin peşine düştü.

FEDERAL polis sözcüsünden alınan bilgiye göre, Baden Württemberg’de Villingen Schwenningen, Kuzey Ren Vestfalya’da Wuppertal ve Marl, Aşağı Saksonya’da Buxtehude, Bavyera’da Brannenburg und Schleswig Holstein’da Itzehoe kentindeki adreslere baskınlar düzenlendi. Buralarda belge ve delil toplandı. Polis, çete üyelerinin şirketler adına düzenledikleri sahte evraklarla ve yine sahte pasaport ve kimliklerle yurt dışından Almanya’ya insan getirdiği bilgisini paylaştı. Polis 12 şüpheliyle ilgili deliller topladı. Çok sayıda belge ve sahte evraklara el kondu.

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