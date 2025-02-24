5 eyalette birinci oldu

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AfD, doğudaki eyaletlerden Thüringen’de yüzde 38.6, Saksonya eyaletinde 37.3, Saksonya Anhalt’ta 37.1, Mecklenburg-Vorpommern’de yüzde 35 ve Brandenburg eyaletinde de yüzde 32.5 ile birinci çıktı. Berlin eyaletinde yüzde 15.2’de kalan AfD’nin adayı Gottfried Curio Marzahn-Hellersdorf, seçim bölgesinden milletvekili seçildi. AfD, Berlin eyaletinden ilk kez doğrudan milletvekili çıkardı. Saksonya’nın Saechsiche-Schweiz-Osterzgebirge seçim bölgesinde AfD’nin adayı Steffen Janich, hemen hemen her iki kişiden birinin oyunu olarak yüzde 49.1 ile meclise girdi. Doğu eyaletlerinde birkaç eyalet dışında tüm seçim bölgelerinde AfD’nin adayları birinci çıktı.

ALMANYA SEÇİMLERİNDE BÖLÜNMÜŞ TABLO

AfD’nin 5 eyaletindeki bu zaferi, ülkenin 1990’da iki Almanya’nın birleşmesinden önceki “Doğu ve Batı” şeklinde bölünmüş tablosunu akıllara getirdi. Doğuda AfD’nin, batı eyaletlerinde de özellikle muhafazakar Hristiyan Birlik partilerinin ve diğer partilerin güçlü olduğu resim ortaya çıkarken AfD, batı eyaletlerinde de destek bularak oy oranını artırdı. AfD’nin batıdaki eyaletlerden Baden-Württemberg, Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde 2. sırada yer alması dikkati çekti.

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BİRÇOK KESİM YÜKSELİŞTEN RAHATSIZ

Ülkenin batısında ilk kez tüm eyaletlerden yüzde 5’in üzerinde oy alan AfD, Kaiserslautern ve Gelsenkirchen seçim bölgelerinde birinci çıkarak ilk kez iki seçim bölgesinde en güçlü parti oldu. Uzmanlar, AfD’nin yükselişinin partideki aşırı sağcı tabanın yanında Kasım 2024’te dağılan federal hükümete ve Başbakan Olaf Scholz’un izlediği siyasete yönelik memnuniyetsizlikten kaynakladığını dile getiriyor. Müslümanlar ve göçmen kökenliler başta olmak üzere ülkedeki birçok kesim, AfD’nin yükselişinden rahatsızlık duyuyor.

Almanya’da dün düzenlenen erken genel seçimde AfD, oyların yüzde 20.8’ini elde ederek CDU/CSU’nun ardından ikinci sırada yer almıştı. AfD, 2021’deki oy oranını iki kat artırmıştı.