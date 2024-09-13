5 çocuktan 1’i yoksulluk riski altında

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ALMAN İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, kişi başı milli gelirin 50 bin Dolar’ın üzerinde olduğu Almanya’da, 2022’de her 5 çocuktan 1’inin yoksulluk riski altında bulunduğu ortaya konuldu. Bu çocukların çoğunluğunun maddi bakımdan hayat standartlarında kısıtlılıklar olduğu belirtilen araştırma raporunda, yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin yıpranmış mobilyalarını değiştiremediği, sabit bir miktar para biriktiremediği veya bir haftalığına tatile çıkamadığı ifade edildi. Raporda, özellikle tek ebeveynli hanelerdeki çocuklar, göçmen kökenliler, 3 ya da daha fazla kardeşi olanlar ve Doğu Almanya’dan gelenlerin diğer çocuklara kıyasla daha yüksek yoksulluk riski altında olduğu belirtilerek, yüksek eğitim ve ebeveynlerin çalışıyor olmasının birçok durumda yoksulluk riskine karşı koruma sağladığına işaret edildi.

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BELİRGİN FARKLILIKLAR VAR

yoksulluk riski olan ve olmayan hanelerdeki çocuklar arasında düzenli cep harçlığı ya da ders çalışacak bir yer gibi çocuklara özgü ihtiyaçlar söz konusu olduğunda da belirgin farklılıklar olduğu belirtilen raporda, çocuklar ve gençler için yoksulluk riskini azaltmak için ebeveynlerin iş gücüne katılımının teşvik edilmesi ve sosyal yardımlara kolay erişim tavsiyesinde bulunuldu. Öte yandan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne göre, medyan net hane gelirinin yüzde 60’ından daha azına sahip olan herkes yoksulluk riski altında kabul ediliyor. 2 yetişkin ve 14 yaşın altında 2 çocuğun bulunduğu 4 kişilik bir hanede bu, 2 bin 421 Euro’dan daha az bir gelire denk geliyor.