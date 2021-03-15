5 bin kişiyi çıkarmayı planlıyor

VW, geçen yıl 2023 yılına kadar sabit giderlerinden yüzde 5 oranında tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu. Tasarruf programı kapsamında personel giderlerinin de azaltılacağı belirtildi. Handelsblatt’ın haberine göre sendika temsilcileri ile VW yönetimi tasarrufun nasıl olacağı konusunda uzlaştı. VW, geçtiğimiz dönemlerde 2029’a kadar şirketin operasyonel nedenlerle hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağını açıklamıştı. Bu nedenle VW yönetimi, tasarruf programı kapsamında çalışanları işten kendiliğinden ayrılmaya teşvik eden cazip teklifler sunmayı planlıyor. VW Denetleme Kurulu da yönetim kurulunun geçen yıl aldığı sabit giderlerden yüzde 5 tasarruf planına destek veriyor.