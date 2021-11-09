5 bin kişi tahliye edildi! Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...

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KÖLN Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şehrin Sülz semtinde özel bir mülkün bahçesinde bulunan 250 kilogramlık uçak bombasının imha çalışmaları sırasında bölgede oturan 5 bin kişi tahliye edildi. Bölgeden tahliye edilenler için Elisabeth von Thüringen okulunun spor salonunda irtibat noktası kuruldu. Hasta olan 46 kişi ise ambulans yardımıyla evlerinden tahliye edildi. İmha çalışmalarında bir süre bölgeden geçen yollar kapandı, tren ve tramvaylar seferlerine ara verdi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından 250 kilogramlık bomba sorunsuz şekilde imha edildi. Almanya’da, bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.