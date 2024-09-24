5 Alman’dan biri Türkiye’yi seçti

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DERTOUR Ürün Müdürü Sven Schikarsky, “Beş Alman turistten biri Türkiye’yi seçti” diyerek, özellikle aile tatillerinde bu oranın daha da yükseldiğini belirtti. Şirket, haziran ve eylül ayları arasında bir önceki yıla göre yüzde 18 daha fazla Alman turisti Türkiye’de ağırladı ve pandemi öncesi rezervasyon seviyelerine geri döndü. Ayrıca, Almanya’nın üçüncü büyük tur operatörü FTI’nın iflası da Türkiye rezervasyonlarındaki artışı destekleyen faktörlerden biri oldu.

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Dertour’un yanı sıra dünya genelinde en büyük tur operatörü olan TUI da Türkiye’deki tatil destinasyonlarına olan yoğun ilgiyi doğruladı. TUI, FTI’nın iflasının ardından sonbahar tatilleri için 75 bin ek kontenjan oluşturdu. TUI CEO’su Sebastian Ebel, Türkiye’nin uzun süredir Alman turistlerin en sevdiği tatil noktası olduğunu ve bu eğilimin 2024’te de güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti. Ebel, Türkiye’nin sadece yaz mevsimi için değil, aynı zamanda sonbahar ve kış tatilleri için de popüler bir destinasyon haline geldiğini vurguladı. Özellikle Antalya, bu yıl Mallorca’yı geride bırakarak Alman turistlerin en çok tercih ettiği tatil bölgesi oldu.

ALMANYA SEYAHAT PAZARINDA TÜRKİYE

Alman turizm sektörü genel olarak pandemi sonrası hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV), 2024 yılında tatil harcamalarının 80 milyar Euro’ya ulaşmasını bekliyor. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6’lık bir artış anlamına gelirken, Türkiye’ye olan talep de bu büyümenin önemli bir parçasını oluşturuyor. 2024 yılı boyunca Türkiye’nin, Alman turistlerin tercih listesinde üst sıralarda yer almaya devam etmesi bekleniyor. Bu da ülkenin turizm gelirlerini artırmaya katkı sağlayacak.