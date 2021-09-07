5 Alman şirkete suç duyurusu: ‘insanlık dışı köleliğe yardımcı oldular’

REPORT Mainz ve SZ gazetesinin özel haberine göre Berlin merkezli ‘European Center for Constitutional and Human Rights’ (ECCHR) adlı insan hakları derneği federal başsavcılığa yaptığı suç duyurusunda aralarında Lidl gibi süpermarketler zincirinin de bulunduğu 5 büyük Alman şirketinin Uygurların toplama kampı gibi zorla çalıştırıldığı iş yerlerinden kazanç elde ettikleri suçlamasında bulundu

DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI YOLDAN...

Yaklaşık 100 sayfalık suç duyurusu gerekçesinde bu şirketlerin sorumlu yöneticilerinin katliama ve insanlık dışı köleliğe yardımcı oldukları belirtildi. Başvuru dilekçesinde bu şirketlerin Xinjiang bölgesinde Uygurların zorla çalıştırıldığı tekstil fabrikalarından doğrudan veya dolaylı olarak alışveriş yaptıkları kaydedildi. Würzburg Üniversitesi Çin uzmanlarından Björn Alpermann, Uygurların Çin’de zorla çalıştırıldıklarına yönelik ciddi ipuçları bulunduğunu belirtti.

ZORLA TEKSTİL FABRİKASINDA ÇALIŞTIRILIYORLAR

Alpermann, eğitim kampları adı altında hapishane koşullarında tutulan Uygurların, buradan çıkarıldıktan sonra ağırlıklı olarak zorla tekstil fabrikalarında çalışmaya gönderildiklerini söyledi. Lidl Sözcüsü ise olayı ciddiye aldıklarını belirtirken, suç duyurusunda adı geçen ilgili tedarikçi ile yaklaşık bir yıldır çalışılmadığını kaydetti.