5 Alman dağcı hayatını kaybetti

İtalya’nın Güney Tirol kesiminde Ortler dağlarına tırmanan 5 Alman dağcı çığ altında kalarak yaşamını yitirdi. Bozen bölgesi Dağcıları Kurtarma Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra saat 16.00’ya doğru biri üç, ikisi ikişer kişiden oluşan 3 Alman grubu 3.905 metre yüksekliğindeki Vertain Tepesi’ne tırmanmak için harekete geçti.



Farklı yerlerden tırmanışa geçen dağcılar, yaklaşık 3.200 metre yol kat ettikten sonra aniden düşen çığın altında kaldılar. Kurtulmayı başaran iki Alman dağcının haber vermesi üzerine olay yerine ilkyardım ekipleri sevk edildi.



Yapılan aramalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişinin hala bulunamadığı açıkladı. İtalyan ilk yardım ekipleri ve Bozen polisi, henüz ulaşılamayan iki dağcının da ölmüş olduğundan hareket edildiğini de söylediler.



Havanın kararması nedeniyle dün akşam ara verilen aramaların bugün de sürdürüleceği de belirtildi. Yaşamını yitirenlerin kimlikleriyle ilgili bir açıklama yapılmazken 2’sinin erkek, birisinin de kadın ve yaşlarının da 30 ila 50 arasında olduğu da öğrenildi.