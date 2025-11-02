×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Avrupa Haberleri

5 Alman dağcı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Dağcılık Kazası#Ortler Dağları
5 Alman dağcı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 10:18

İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde dağa tırmanan 5 Alman dağcı çığ altında kalarak can verdi.

Haberin Devamı

İtalya’nın Güney Tirol kesiminde Ortler dağlarına tırmanan 5 Alman dağcı çığ altında kalarak yaşamını yitirdi. Bozen bölgesi Dağcıları Kurtarma Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra saat 16.00’ya doğru biri üç, ikisi ikişer kişiden oluşan 3 Alman grubu 3.905 metre yüksekliğindeki Vertain Tepesi’ne tırmanmak için harekete geçti.

Farklı yerlerden tırmanışa geçen dağcılar, yaklaşık 3.200 metre yol kat ettikten sonra aniden düşen çığın altında kaldılar. Kurtulmayı başaran iki Alman dağcının haber vermesi üzerine olay yerine ilkyardım ekipleri sevk edildi.

Yapılan aramalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişinin hala bulunamadığı açıkladı. İtalyan ilk yardım ekipleri ve Bozen polisi, henüz ulaşılamayan iki dağcının da ölmüş olduğundan hareket edildiğini de söylediler.

Havanın kararması nedeniyle dün akşam ara verilen aramaların bugün de sürdürüleceği de belirtildi. Yaşamını yitirenlerin kimlikleriyle ilgili bir açıklama yapılmazken 2’sinin erkek, birisinin de kadın ve yaşlarının da 30 ila 50 arasında olduğu da öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Dağcılık Kazası#Ortler Dağları

BAKMADAN GEÇME!