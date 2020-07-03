Bekle bizi Bundesliga 1

TÜRKGÜCÜ Münih, Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) lisansını tescil etmesiyle gelecek sezon 3. Lig'de oynamayı resmileştirdi. Türkgücü Münih böylece sportif olarak elde ettiği başarıyı DFB'nin onayıyla finansal ve strüktürel olarak da onaylatmış oldu. Almanya'da böylece Türkiye kökenlilerin kurduğu ve yönettiği ilk takım olarak profesyonel ligde mücadele etme hakkı kazandı. Logosunda ay yıldız ile Bavyera eyalet bayrağının yer aldığı Türkgücü Münih'e 2009 yılından 2016 yılına kadar başkanlık yapan, 2016 yılından beri de kulübün ikinci başkanlığı sorumluluğunu üstlenen Taşkın Akkay, elde etikleri başarının sırrını ve Türkgücü Münih'ın 2020-2021 Sezonun'daki hedeflerini Hürriyet'e anlattı. 45 YILLIK MAZİMİZ VAR

Münih'in köklü takımlarından 1860 Münih ve Ataspor'da futbol oynayan 54 yaşındaki Taşkın Akkay Türkgücü Münih'in futbol içinden gelen yöneticilerinden biri. Akkay, 2016 yılında yeni yönetimin kurulduğunu ve başkanlık görevini de Hasan Kıvran'a teslim ettiğini söyledi. Akkay “Türkgücü Münih ve Ataspor 2009 yılında birleşti. 2016 yılında ise yeni bir yapılanmaya gittik. Hasan Kıvran başkan seçildi. O günkü genel kurulda üyelerin onayıyla takımın adı da Türkgücü Münih yapıldı. 1980'li yıllarda Türkgücü Münih formasını giyen Hasan Başkan takıma yeni bir vizyon biçti. Başkanımız Hasan Kıvran büyük vizyona sahip. Buna bir de futbol ruhunu bilen ve futbolun içinden gelen yöneticilerin uyumlu çalışması eklenince başarıyı yakaladık. Bizim başarımız futbolcunun ve futbolun ruhunu bilen, soyunma odasında terin kokusunu alan yöneticilerin takımın başında olmasından kaynaklandı. Bu ekip doğru işler şaptı. Dört yılda Regionalliga derken üç yılda üst üste şampiyon olup Alman 3. Ligi'ne çıktık. Bundesliga Şampiyonu olmuş takımların mücadele ettiği ligdeyiz artık” dedi. KALICI OLACAĞIZ

Akkay, 3. Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirterek “Lige kalıcı olmak için çıktık ve başaracağız da. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tecrübeli ve futbolu seven, kendisine hedef koyan antrenörle anlaştık. Alexander Schmidt teknik direktörümüz oldu. Tecrübeli biri. Münih'i iyi tanıyor. 1860 Münih ve RB Salzburg takımlarında görev aldı. Genç futbolcuları yetiştiren bir isim. Takımın geçen yılki iskeletini koruyacağız. 15-16 futbolcumuz var. Takımdan ayrılanlar oldu. Onların yerine yeni isimler alacağız. Defansa Erol Alkan'ı aldık. Erol 24 yaşında. Türkiye, Hollanda ve Bulgaristan tecrübesi var. Yedi veya sekiz futbolcu ile kadroyu güçlendireceğiz. Genç futbolcuları da takıma kazandıracağız. Genç ve dinamik futbolcuları tecrübeli ve fizik gücü yüksek futbolcularla harmanlayacağız” dedi. SEYİRCİLER GÜCÜMÜZ OLCAK

Türkgücü Münih'in 1975 yılında Türkiye'den gelen ilk kuşağın kurduğunu hatırlatan Akkay “Kulüpte başlarda Türkler vardı. 1980'li yıllarda önemli başarılar elde etti. 1860 Münih ile yapılan maçlarda ortalama 10 bin seyirci maçları izliyordu. Bu rakam bazen 20 bini bile buluyordu. Zamanla kulüp Bavyera kimliği kazandı. Sadece Türkler değil, Almanlar ve diğer göçmenler de kulübün taraftarı oldu. Biz kendi sahamızda alacağımız taraftar desteğinden daha çoğunu deplasmandan alacağız. Çünkü 3. Lig'de Türklerin yoğun yaşadığı kentlerin ve bölgelerin takım sayısı çok fazla. Biz başarı elde ettikçe daha çok taraftar maçlara gelecektir. Taraftar geldikçe bizim başarımız aratacaktır. Her maçta seyirci bizim gücümüz olacak” dedi. KİMLER OYNADI

Türkgücü Münih 1980'li yıllardaki başarısını yeniden yakaladı. O yıllarda Avrupa'da yaşayan Türklerin gururu olan takımda Alman ve Türk milli takımında forma giyen futbolcular da yer aldı. Bavyera eyalet kadrosuna da futbolcu verdi. Türk milli takımında ve Galatasaray'da forma giyen Savaş Koç, 1984-1986 yılları arasında Türkgücü Münih'te forma giydi. Buradaki performansıyla Galatasaray'a transfer oldu. Şimdilerde Alman Futbol Federasyonu'nda görev yapan eski Alman milli Cacau da Türkgücü Münih forması giydi. Oradan yetişti. Brezilya kökenli Cacau önce Nürberg daha sonra Stuttgart formasıyla Bundesliga'da oynadı. Türkiye Birinci Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer olan Mehmet Öztürk de Türkgücü Münih takımında parladı. Bavyera eyalet takımının değişmez futbolcusu oldu. Gençlerbirliği, İstanbulspor, Adanaspor ve milli takım forması giyen Engin Özdemir de Türkgücü Münih takımında oynayan bir başka isim. Engin Türk milli de oldu. EFSANE STAT

Türkgücü Münih 3. Lig'deki bazı maçlarını Alman futbolu için tarihi anlam taşıyan Münih Olimpiyat Stadı'nda oynayacaklar. Türkgücü Münih bu statta 8 maç yapacak. Riski yüksek karşılaşmalar burada oynayacak. Allianz Arena'nın devre girmesiyle 15 yıldır profesyonel maçlara hasret kalan tarihi stat, Türkgücü Münih'in maçlarıyla yeniden futbola kavuşacak. Bayern Münih ve 1860 Münih takımları uzun yıllar bu statta önemli başarılara imza attı. Alman milli takımı Breitneer, Müller ve Beckenbauer ile 1974 yılında dünya Şampiyonası Kupasını da bu statta havaya kaldırdı.