45 milyon euroluk sahte faturadan aranıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbul için peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul için peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Galatasarayda korkutan senaryo Fatih Terim ayrılmadan önce...Galatasaray'da korkutan senaryo! Fatih Terim ayrılmadan önce...#Galatasaray
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
İlk sırada yer alıyor Rezervasyonlar yüzde 95lere ulaştı...İlk sırada yer alıyor! Rezervasyonlar yüzde 95'lere ulaştı... #Sömestr
Tarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılarTarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılar!#Ukrayna
1 buçuk aylık hayati süreç Uydu görüntülerine yansıdı... Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor1 buçuk aylık hayati süreç! Uydu görüntülerine yansıdı... 'Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor'#Küresel Isınma
Kaçınılmaz son hızlandı İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike'Kaçınılmaz son' hızlandı! İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike #Dünya
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
HABERLERAvrupa Haberleri

45 milyon euroluk sahte faturadan aranıyor

#Almanya#Orhan Ünal#Federal Kriminal Dairesi
45 milyon euroluk sahte faturadan aranıyor

Almanya’da vergi kaçırma şüphesiyle arananlar listesinde bulunan Orhan Ünal’ın yakalanabilmesi için Federal Kriminal Dairesi (BKA) yardım istedi.

Haberin Devamı

ALMANYA Federal Kriminal Dairesi (BKA) vergi kaçırma şüphesiyle aranan Orhan Ünal’ı yakalamak için Almanca, İngilizce ve Türkçe afişler bastırarak yardım istedi. Almanya Darmstadt Savcılığı, Orhan Ünal’ın kurduğu paravan firmalar üzerinden 45 milyon euro üzerinde sahte faturaları satmak ve bu yolla büyük çapta gelir vergisi kaçırmak nedenleriyle arandığını duyurdu. Kuvvetli şüpheli olarak aranan Orhan Ünal’ın şu anda kaçak olduğu ve Ünal’ın Almanya dışında ikâmet etmesinin muhtemel olduğu bildirilirken, Darmstadt Savcılığı ve Federal Kriminal Dairesi yayınladığı afişlerde Orhan Ünal’ın ikâmet yeri hakkında polis karakollarına bilgi verilmesi istendi.

45 milyon euroluk sahte faturadan aranıyor

Orhan Ünal, 28 Eylül 2015-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, Almanya’nın Frankfurt, Mannheim, Darmstadt ve Offenbach şehirlerinde 41 ayrı suça karışmış bir çetenin elebaşı olarak paravan şirketler kurmuştu. Başkaları adına da şirketler kuran Ünal, bu şirketlerde fiilen genel müdür olarak görev almıştı. Ünal, şirketler üzerinden 4 bin 500’ün üzerinde sahte faturayı müşterilere satmak ve faturalarda yer alan katma değer vergisini yetkili vergi dairesine beyan etmemekle suçlanıyor.
45 milyon euroluk sahte faturadan aranıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Orhan Ünal#Federal Kriminal Dairesi

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19