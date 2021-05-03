430 euroyu geçmesin, yoksa!..

DW Türkçe’ye konuşan Köln/Bonn Gümrük Müdürlüğü Basın Sözcüsü Jens Ahland, 1 Mart’tan 21 Nisan’a kadar rastgele yapılan kontrollerde, gümrük idaresine bildirilmediği tespit edilen 2.2 kilogram altın ve ziynet eşyasının ele geçirildiğini söyledi. Mart ayında yapılan denetimlerde Ocak-Şubat aylarının toplamının yaklaşık iki katına tekabül eden miktarda beyan edilmeyen altın tespit edildiğini belirten Ahland, değeri 100 bin euroyu geçen altın ve ziynet eşyalarını resmi makamlara bildirmeden Almanya’ya getirmeye çalışan 27 kişi hakkında ise vergi kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi. Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcuların beraberlerinde en fazla 430 euro değerinde altın takı bulundurabileceklerini ifade eden Jens Ahland, bu miktarın üzerindeki takıların gümrüğe tabi olduğunu ve mutlaka önceden resmi makamlara bildirilmesi gerektiğini vurguladı.





‘GİDERKEN DEKLARE EDİN’

430 euroyu aşan altın ve ziynetin ticari ürün sayıldığını ve bu ürünlere değerleri üzerinden yüzde 19 katma değer vergisi ile yüzde 2.5 gümrük vergisi uygulandığını hatırlattı. Kadınların sürekli olarak kullandıkları altın takılar için bir istisnanın söz konusu olmadığını vurgulayan Ahland, değeri 430 euroyu aşan özel ziynet eşyası bulunanların, Almanya’dan ayrılmadan önce gümrüğe bunları deklare etmeleri halinde dönüşlerinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını vurguladı. Ahland, böyle olumsuz ve faturası da yüksek olan, can sıkıcı bir sürpriz ile karşılaşmamaları için yolculara Alman Gümrük Dairesi’nin ‘Zoll und Reise’ (Gümrük ve seyahat) adlı aplikasyonunu tavsiye ettiklerini söyledi. Bu uygulama ile yolcular satın aldıkları veya yanlarında bulunan altının değerine göre katma değer ve gümrük vergisini kolayca hesaplayabiliyorlar.

VERGİ KAÇIRMAKTAN SORUŞTURMA

Hannover Havalimanı’nda 16 Nisan’da yapılan kontrollerde Türkiye’den gelen 45 yaşındaki bir kadının üzerinden 40 bin euro değerinde çorap ve pantolona gizlenmiş altın, altın kolye ve ziynet eşyaları bulunmuştu. 7 Şubat’ta da yine Türkiye’den gelen 46 yaşındaki bir başka kadın yolcunun üzerinden ise 13 bin euro değerinde altın ve ziynet eşyası yakalanmıştı. Havaalanı yetkilileri beyan edilmeyen altınlar için o yolcular hakkında vergi kaçırmaya teşebbüsten soruşturma başlatıldığını açıkladı.