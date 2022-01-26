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HABERLERAvrupa Haberleri

43 yıllık otobüsü karavana çevirip tura çıktılar

#Almanya#43 Yıllık Otobüsü Karavana Çevirip Tura Çıktılar#AVRUPADAN HABERLER
43 yıllık otobüsü karavana çevirip tura çıktılar

Almanya’da polis teşkilatında kullanılan 43 yıllık otobüsü ‘Arzumuz Vahşi Doğa’ adını verdikleri bir karavana çevirdikten sonra tura çıkan Tobias Retzcaff (43) ile eşi Melanie Retzcaff (40), Türkiye ziyaretlerinde ilgi odağı oldu.

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ALMANYA’nın Hannover kentinde serbest meslek sahibi Tobias Retzcaff ile eşi Melanie Retzcaff (40), 2017 yılında önce Alman Polis Teşkilatı’nda servis aracı olarak kullanılan 43 yıllık otobüsü satın aldı. İki yıllık onarım sürecinin ardından çift otobüsü, karavana çevirdi. ‘Arzumuz Vahşi Doğa’ adını verdikleri ilginç görünümlü karavanıyla 2019 yılında Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk’u gezen çift, Türkiye’ye gitti. Çocukluk yıllarında Türkiye’de tatil yapan çift, 1 yıl karavanla Türkiye’yi gezmeyi planlıyor. Retzcaff çifti 1 Ekim 2021’de Hannover’den yola çıktıktan sonra Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı geçerek, 1 Aralık’ta Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Edirne, İstanbul’un ardından Eskişehir’e giden çift, 12 yıl önceki tanıştıkları Türk arkadaşlarında kaldı. Alman çift, karavanla Manavgat’taki turizm merkezi Side’ye giderek 4 hafta tatil yapdı. Kemer’de Çıralı’nın ardından Kumluca’nın Mavikent sahilinde 2 hafta geçiren çift Demre’ye gitti. Demre’yi gezen çiftin rotasının sonraki durağı ise Kaş olacak.

43 yıllık otobüsü karavana çevirip tura çıktılar

43 yıllık otobüsü karavana çevirip tura çıktılar
‘TÜRKİYE’DE KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM’
Türkiye’de bir yıl kalacaklarını belirten Tobias Retzcaff, şunları söyledi: “Kış aylarını Akdeniz ve Ege sahillerinde geçirmeyi düşünüyoruz. Mayıs gibi Karadeniz sahillerini gezerek, Gürcistan’a gideceğiz. Orada bir ay kalarak Türkiye’ye geri döneceğiz. 43 yaşındayım, aynı yaştaki karavanımla çocukluğumda tatil yaptığım, çok sevdiğim Side’de olmak istedim. Türk mutfağını seviyorum. Türkiye’de kendimi özgür, mutlu hissediyorum. İki köpeğimizle sorun yaşamadan Türk insanlarıyla tanışarak, tatil yapıyoruz.”

 

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#Almanya#43 Yıllık Otobüsü Karavana Çevirip Tura Çıktılar#AVRUPADAN HABERLER

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