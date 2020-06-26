41 yaşında Bundesliga'ya veda ediyor

Memleketi Peru'nun Alianza Lima takımında oynadığı sırada W. Bremen tarafından keşfedilen Pizarro, yeşil beyazlılar forması altında 109 gol attı. İki sezon İngiliz ekibi Chelsea'de oynayan Pizarro en büyük başarılarını da 2001-2007 ile 2012-2015 yılları arasında Bayern Münih'de oynarken elde etti.

5 kez DFB Kupası, 6 kez Bundesliga Şampiyonluk Kupası ve bir kez de Şampiyonlar Ligi Kupası kaldırdı.

Pizarro son maçını daha önce formasını giydiği Köln'e karşı oynayacak. Werder Bremen galip gelir ve Düsseldorf da yenilirse yeşil beyazlılar iki baraj maçı oynayacak. İkinci Ligi üçüncü bitiren takımla yapılacak baraj maçları temmuz ayına sarkacak. Bu durumda 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Pizarro, her iki maçta oynayabilmesi için Werder Bremen ile bir haftalık sözleşme uzatmak durumunda kalacak.