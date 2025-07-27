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400 yolcu 6 saat tünelde mahsur kaldı

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#Almanya#Alman Demiryolları#Tren
400 yolcu 6 saat tünelde mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 09:53

Almanya’da Alman Demiryolları’nın hızlı tren seferinde yaşanan bir arıza yüzlerce yolcuyu mağdur etti. Viyana-Hamburg seferini yapan ICE 90 “Donauwalzer” treni, seferin hemen başında tünelde arızalanarak saatlerce mahsur kaldı. Yaklaşık 400 yolcu, klimasız ve karanlık vagonda 6 saat beklemek zorunda kaldı. Yolcular, gece saatlerine doğru tünelden tahliye edildi.

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Alman hızlı treni, yerel saatle 13.13’te Viyana’dan kalktıktan sadece 12 dakika sonra, Meidling yakınlarında bir tünelde durdu. Avusturya Demiryolları (ÖBB), arızaya “teknik bir nedenin” yol açtığını açıkladı. Ancak olay yerine gelen ilk yardım treninin bağlantısı başarısız oldu. Ardından devreye sokulan yedek tren de arızalandı.

Yolcular saatlerce içeride bilgi beklerken, trenin klima sisteminin de devre dışı kalması nedeniyle vagonlarda sıcaklık yükseldi. Avusturya basınına konuşan bazı yolcular, personelden yeterli bilgi alamadıklarını ifade etti. Yerel Oe24 gazetesi, iki Alman izcinin trenin restoran bölümünden aldığı su şişelerini yolculara dağıttığını yazdı. “Kronen Zeitung” gazetesi ise vagondaki ısının hızla arttığını ve yaşanan paniği aktardı.

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400 yolcu 6 saat tünelde mahsur kaldı

Sonunda saat 19.30 sularında, yolcular acil çıkışlar kullanılarak yaya olarak tünelden çıkarıldı. ÖBB yetkilileri, tren seferlerinin Viyana Meidling ile Tullnerfeld arasında geçici olarak durdurulduğunu, bazı hatlarda iptaller ve gecikmeler yaşandığını duyurdu.

Tünelden tahliye edilen yolcular, otobüslerle tekrar Viyana’ya götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, Deutsche Bahn’ın sık sık yaşadığı benzer arızalar kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor.

 

JENS BÜTTNER/DPA

 

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#Almanya#Alman Demiryolları#Tren

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