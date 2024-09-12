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400 bin kişi sel tehlikesi altında

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#Almanya#Sel#AVRUPADAN HABERLER
400 bin kişi sel tehlikesi altında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 10:18

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, önümüzdeki yıllarda yaklaşık 400 bin kişi sel felaketinden doğrudan etkilenecek. Özellikle Ren ve Elbe nehirleri çevresinde yaşayanlar büyük risk altında. Bağımsız Çevre Araştırmaları Enstitüsü (Ufu) tarafından hazırlanan rapora göre, artan sel felaketleri iklim değişikliğinin bir sonucu ve ciddi önlemler alınması gerekiyor.

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ARAŞTIRMAYA göre, yaklaşık 384 bin kişinin yüksek olasılıkla sel tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Bu kişilerin 190 bini Ren Nehri ve yan kolları çevresinde, 98 bini ise Elbe Nehri kıyısında yaşıyor. Araştırma, eyaletlerin hazırladığı taşkın risk yönetimi planlarına dayanıyor ve bu verilerin gelecekteki iklim değişikliklerine göre daha da kötüleşebileceği belirtiliyor. Haziran ayında Güney Almanya’da yaşanan sel felaketi, bölgede büyük yıkıma neden olmuştu. Sel nedeniyle birçok ilde olağanüstü hal ilan edilmiş, milyarlarca Euro’luk maddi hasar meydana gelmişti. Uzmanlar, iklim kriziyle birlikte bu tür hava olaylarının daha sık yaşanacağına dikkati çekiyor. Yeşiller Partisi milletvekili Julia Verlinden, bu sonuçları ‘alarm verici’ olarak nitelendirerek, hükümeti sel konusunda önlemleri artırmaya çağırdı.

400 bin kişi sel tehlikesi altında

400 bin kişi sel tehlikesi altında
ERKEN UYARI VE ÖNLEMLER
Uzmanlar, sel tehlikesine karşı daha güçlü erken uyarı sistemlerinin kurulması gerektiğini vurguluyor. Hessen eyaletinde geliştirilen sel tehlike haritaları ve yerel izleme sistemleri, bu konuda örnek gösteriliyor. Araştırmacılar, bu tür sistemlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekiyor.

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SEL SİGORTASI TARTIŞMALARI
Sel felaketlerinin artmasıyla birlikte sel sigortası tartışmaları da yeniden gündeme geldi. 2021 yılında yaşanan ve Ahr ile Erft bölgelerinde büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından zarar 40 milyar Euro’yu aşmıştı. Bu tür felaketlerin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasının zor olduğunu belirten uzmanlar, sigorta sisteminin genişletilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak zorunlu sigorta konusunda hükümet içinde anlaşmazlık yaşanıyor. Yeşiller Partisi, sel sigortasının zorunlu hale getirilmesini desteklerken, Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP) bu öneriye karşı çıkıyor. Öne sürülen bir çözüm ise sigorta şirketlerinin ev sahiplerine bu sigortayı teklif etme zorunluluğu getirmesi, ancak sigortayı yaptırma zorunluluğu olmaması yönünde.

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#Almanya#Sel#AVRUPADAN HABERLER

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