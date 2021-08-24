‘400 bin kalifiye göçmene ihtiyaç var’

ALMANYA’nın yıllık 400 bin iş göçüne gereksinimi olduğunu vurgulayan Scheele, “Konu iltica meselesi değil, iş dünyasındaki açığı kapatmak üzere hedeflenmiş göç” dedi. Konuyla ilgili Süddeutsche gazetesine demeç veren BA Başkanı, hasta bakımından, teknisyenliğe, lojistik uzmanlarından, akademik personele kadar hemen hemen tüm branşlarda kalifiye elemana büyük ölçüde ihtiyaç duyulacağını vurgulayarak, “Ortaya çıkıp ‘yabancı istemiyoruz’ demenin bir faydası yok” ifadesine yer verdi.

‘İŞ GÜCÜ KAYBI GİDEREK ARTIYOR’

“Gerçek olanın Almanya’nın giderek iş gücü kaybı yaşadığıdır” diye konuşan Scheele, demografik gelişmeler nedeniyle tipik iş kollarında sadece bu yıl içerisinde 150 bin kadar işgücü kaybı olacağını dile getirdi. Giderek artan iş gücü kaybının gelecek yıllarda dramatik boyutlara çıkacağına dikkati çeken Scheele, “Almanya bu sorunun üstesinden ancak boşta kalan elemanlara yeni eğitimler vererek, çalışanları zorunlu ek işlere teşvik ederek, daha önemlisi ise kalifiye elemanların ülkeye alınışını kolaylaştırarak gelebilir” dedi. Scheele, seçimlerden sonra yeni kurulacak hükümetin en başta gelen görevinin iş gücü olduğunu kaydetti.