40 yıllık ‘Suz-i Dil’ grubu konser özlemi çekiyor!

ÇOCUK yaşlardan beri müzikle iç içe olduğunu, ancak böylesi bir krizle hiçbir dönem karşılaşmadığını belirten Suz-i Dil kurucusu ve sanat yönetmeni Udi Bestekar Ahmet Mavruk, eski günlere özlemini şöyle anlattı: “Müzik sevdasına çok küçük yaşlarda gramofon başında müzik dinleyerek kapıldım. İlkokul zamanında türküler, şarkılar söylüyordum. Ortaokulda enstrüman dersleri aldım. Bugün Adana Konservatuvarı olan, o zamanların Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Türk Sanat ve Halk Müziği korolarına devam ettim. Askerde bando takımı üyelerine nefesli sazlar üzerine ders verdim. Askerlikten sonra yolum Almanya’ya düştü. 1973 yılından itibaren müzik yaşantıma burada devam ettim. 1980 yılında ise müzik sevdalısı arkadaşlarla Suz-i Dil korosunu kurduk. Çok sayıda arkadaşımız aramızdan ayrılmış olsa da çalışmalarımızı bugüne kadar getirdik.”

ZORUNLU MOLA

“Ne var ki bu pandemi tüm yaşamı etkilediği gibi, bizim çalışmalarımızı da sekteye uğrattı. Bir yıldan fazla oldu, bir araya gelemiyoruz. Adı üzerinde grup müziği, toplu icra edilen bir sanat dalı. Konserler zaten beklemede. Dolu konser salonlarının özlemini çekiyoruz. Arkadaşlarla tek iletişimimiz telefon üzerinden. ‘Ne zaman açılır’ diye fikir jimnastiği yapıyoruz. Müzikten kopmamak için herkes kendi evinde bireysel provalar yapıyor. Ben de yeni besteler hazırlıyorum, müzik arşivimi düzenliyorum. Tekrar bir araya gelmek için 22 Mart tarihi verilmişti. Ancak vakalar artınca iptal edildi, şimdi ise mayıs ayını bekliyoruz. Zorunlu mola esnasında müzik tutkusu destekçimiz oluyor, ruhun gıdasıdır diye boşuna denmemiş.”



