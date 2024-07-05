40 yılı deviren DİTİB’in hizmetleri ve geleceği anlatıldı

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TOPLUMSAL ve Kurumsal İşbirliği (AGZ) Sorumlusu Dr. Zekariya Altun, akademi bölümü Muhammed Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimini (ASM) Şeyda Can bölümleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verirken Form Direktörü Murat Şahinarslan basın mensuplarına DİTİB Genel Merkez ofislerini gezdirdi. Basın mensuplarına verilen birifingde Almanya’daki DİTİB camilerinin sosyal hizmetler alanında mevcut yapılara uyum sağlayarak diğer dini cemaatler ve kiliselerle aynı koşullar altında sosyal hizmet sunma vurgusunun altı çizildi. DİTİB camilerinin Almanya’nın sistemi içerisinde topluma entegreli dini hizmetlerin yanı sıra mevcut yapılara uygun profesyonel sosyal hizmetler sunulduğu, özellikle çocuk gençlik hizmetleri, aile danışma hizmetleri, yaşlı ve engellilerle ilgili çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE, ALMANCA VE ARABÇADİTİB Genel Sekreter Eyüp Kalyon, DİTİB’in Almanya’daki Müslüman topluluğuna son 40 yılda sunduğu hizmetlerden örnekler verdi. Eyüp Kalyon, DİTİB’in 5 Temmuz 1984’te kurulduğunu bugün Almanya’da 858 cami derneğiyle en büyük Müslüman çatı kuruluşu konumunda olduğunu söyledi. DİTİB’in din eğitimi, dini danışmanlık ve ilahiyat gibi birçok alanda kaliteli hizmetler sunduğunu belirten Kalyon, bu hizmetler arasında cuma ve bayram hutbelerinin Türkçe ve Almanca olarak yapıldığını ifade etti. Kalyon ayrıca, DİTİB’in ailelere ve topluma yönelik çeşitli sosyal hizmetler sunduğuna dikkat çekerek, kamuya önemli bir perspektif sunan hizmet alanlarının olduğunu ve dini alanda birtakım yayınların hazırlandığını bir ifade etti. DİTİB’in, 60 çalışanıyla yaklaşık 900 cami derneği için hizmet verdiğini dile getiren Kalyon, daha fazla personel ve kaynak ayırarak gelecekte hizmet kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kalyon ayrıca, başlangıçta hizmetlerin tamamen Türkçe sunulduğunu, ancak zamanla Almanca ve Arapça hizmetlerin de eklenmesiyle dilsel çeşitliliğin arttığını ifade etti. DİTİB’in ana gelir kaynakları üye aidatları ve bağışlardan ibaret olduğunu hatırlatan Kalyon, başka bir gelir kaynağının bulunmadığını ve bu iki kaynakla ayakta durduklarını belirtti.