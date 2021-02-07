40 yıl önceki şarkılarıyla dünyaya açılıyorlar

70’li yılların başında öğrenim hayatı için Almanya’ya gelen ve 1976 yılında grubu ‘İmece’yi kuran Mustafa Kuş, 1985’e kadar üç albüm ve bir 45’lik çıkardı. İzmit Musiki Cemiyeti üyelerinden olan babasından aldığı ilhamla çok küçük yaşlarda notayla tanışıp gitarıyla besteler yapan Kuş, ‘İmece’nin ilk kadrosunda Hulusi Kınayman (Bateri), Kemal Çivicioğlu (Klavye), Halil Arslan (Sax) ve Cengiz Karaköse (Bas gitar) ile çalıştı. Hulusi Kınayman’ın ani vefatı ve Cengiz Karaköse’nin gruptan ayrılmasıyla yerlerine Fevzi Vatansever (Bateri) ve Doğan Yakın (Bas gitar) katıldı. Başta Almanya olmak üzere Hollanda, Avusturya ve İsviçre’de konserler veren grup, başarılarından dolayı ‘Süper Orkestra’ olarak nitelendirilmişti. Anadolu ritimlerini funk ve cazla harmanlayan Mustafa Kuş ve ‘İmece’nin şarkıları, eğlenceli bas hatları, bateri atakları, saksafon, gitar ve klavye sololarıyla dikkati çekiyor.

40 yıl önce sadece kaset formatında yayınlanan 3 şarkı ile daha önce 45’lik olarak çıkan ‘Veda’ adlı kaset çalışması, orijinal bantlardan aktarılıp transparan sarı renkte 300 adet limitli olarak 45’lik plak olarak yeniden basıldı. Japonya’da satışa çıkan, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren de tüm dünyada aynı anda satışa sunulacak olan plak, aynı zamanda Spotify, Bandcamp, YouTube gibi dijital servislerde de 15 Şubat’tan itibaren dinlenilebilecek.





