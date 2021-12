4 yıldır çalışmıyordu! 2022’nin ilk saniyelerinde...

Haberin Devamı

ASIL adı ‘Elizabeth Kulesi’ diye bilinen Westminster Sarayı’ndaki saat kulesi, içindeki Big Ben (Koca Ben) adlı çan nedeniyle genelde ‘Big Ben Kulesi’ olarak alınılıyor. Kulenin restorasyon çalışmaları sona ererken, yılbaşı gecesi kuledeki çan 12 kez çalınacak ve saat kulesinin dört yanından da görülebilecek. Westminster Sarayı’ndaki saat kulesi ve Big Ben çanları, her yeni yılda İngiltere’nin ikonları arasında yer alıyor. ‘DÜNYADAKİ EN DOĞRU SAAT’

Big Ben’in yılbaşı gecesi planlandığı gibi 2022’ye girer girmez çalışması için uğraşan saat tamircileri ekibinden Ian Westworth, “Simge bir yapı, büyük ihtimalle dünyanın en ünlü kulesi ve bu saatin her bir parçasına elimizin değmiş olmasını ayrıcalık olarak görüyoruz. İş bittiğinde duygusal bir ortam olacak. Proje bittiği için üzüntü duyacağız ama her şey yeniden çalışmaya başladığında mutlu olacağız” dedi. ‘Big Ben’ saat kulesi ve içindeki mekanizma, 160 yıllık tarihindeki en büyük tamir ve bakım programına alındı. Parlamento binasının kuzey ucundaki kulenin etrafı dört yıldır iskelelerle kaplıydı. Big Ben, dünyadaki en doğru saat olması amacıyla 1859’da tasarlanıp, yapılmıştı.