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4 yaşındaki çocuğunu kalkan olarak kullanmış!

#Almanya#Koronavirüs Salgını#Protesto
4 yaşındaki çocuğunu kalkan olarak kullanmış

Almanya’nın Schweinfurt kentinde aşı ve korona virüs kısıtlamalarına karşı gerçekleştirilen protestoya müdahale eden polisin sıktığı gazdan 4 yaşındaki çocuk da etkilendi. Anne hakkında çocuğu ‘kalkan’ olarak kullandığı gerekçesiyle şikâyette bulunuldu.

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Almanya’da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere yönelik tepkiler sürüyor. Bavyera eyaletine bağlı Schweinfurt kentinde pazar günü koronavirüs kısıtlamalarına karşı gerçekleştirilen protestoda polis, göstericilere karşı cop ve biber gazı kullandı. Tansiyonun yükseldiği gösteride polisin sıktığı gazdan 4 yaşındaki çocuğun da etkilendiği ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılarak tepki çeken görüntülerde, çocuğun çığlık attığı, iki polis memurunun olayın ardından çocuğa müdahalede bulunduğu görüldü. Polisten yapılan açıklamada, 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu yere biber gazının sıkılmasının, annesinin polis tarafından kapatılan bölgeye barikatları yıkarak girme girişiminin ardından yapıldığı ifade edildi. Anne hakkında çocuğu ‘kalkan’ olarak kullandığı gerekçesiyle polis tarafından şikâyette bulunuldu. Yaklaşık 2 bin 500 göstericiye cop ve biber gazıyla müdahale eden polis, 44 kişiyi de gözaltına aldı. Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow, ebeveynlerin Kovid-19 protestolarında çocuklarını ‘polis tedbirlerine karşı koruyucu kalkan’ olarak kullanmakla suçladı. Malchow, “Bu anneler ve babalar, çocuklarının şiddetli bir çatışmaya gireceğini kabul ediyor” dedi. Malchow ayrıca gösterilerde aşı karşıtlarının giderek radikalleştiğini vurguladı.

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#Almanya#Koronavirüs Salgını#Protesto

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