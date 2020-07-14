4 polisin silahını gasp etti: Havadan, karadan aranıyor!

BADEN Württemberg Eyaleti sınırları içinde kalan Oppenau’da polisin kontrol yaptığı sırada 31 yaşındaki Yves Rausch, dört polisin silahını ve 64 kurşununu alarak Kara Ormanlar’a kaçtı. Polis, emniyette şiddet, çocuk pornografisi bulundurmak, ruhsatsız silah taşımak, patlayıcı bulundurmak ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan ve çok tehlikeli olarak nitelendirdiği 31 yaşındaki Rauisch’u yaklamak için teyakkuza geçti. Bir görgü tanığının silahlı ve kamuflaj giysili birinin Friedberg’de bir kulübeye girerken gördüğünü söylemesi üzerine polis aramalarını bu bölgeye kaydırdı.

SİLAH ZORUYLA

Polis Sözcüsü Wolfgang Kramer saldırganın polislerin silahını nasıl gasp ettiğini şöyle anlattı: “Kontrol sırasında aniden silahını çekip polislerden beylik tabancalarını istemiş. Böylesi tehlikeli bir durumda polislerin silahlarını vermekten başka şansları yoktu. Polisler kötü bir şeylerin yaşanmaması için onun isteğini yerine getirmişler” dedi.



GENİŞ ÇAPLI ARAMA

Emniyet güçleri şüpheliyi yakalayabilmek için bölgedeki tüm yolları tuttu. Ormanlık alanda özel birliklere mensup polisler ısıya duyarlı kameralar ve özel eğitimli köpeklerle saldırganı ararken, helikopterler de havadan arama çalışmalarına destek veriyor. Aramalar gece ve gündüz aralıksız sürüyor. Ormanın çok gür olması helikopterlerin çalışmasını ve görüş alanını engellerken, emniyet sözcüsü ormandaki hayvanların çokluğu nedeniyle ısıya dayalı kameralardan da gerekli verimi alamadıklarını açıkladı.

EVSİZ VE SALDIRGAN

Polis, bir yıldan beri evsiz yaşayan kaçağın saldırgan bir kişiliği bulunduğunu söyledi. Polis, ormanlık alanı ve bölgeyi çok iyi tanıdığı için saklanmayı da başaran kaçağın, evsiz kaldığı sürede kendisine yer altında bir barınak yaptığı ve burada saklandığı ihtimali üzerinde duruyor. Savcılık kaçak Yves Rausch hakkında acil yakalama emri çıkardı. Saldırgan olduğu için Oppenau bölgesindeki tüm okullar ve yuvalar kapatıldı. 31 yaşındaki Alman’ın çok tehlikeli olduğu uyarısı yapan polis, bölge sakinlerinin evlerinden çıkmamalarını istedi.

