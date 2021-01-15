4 polisi gasp eden ‘Rambo’: ‘Ben özgürlüğü seven biriyim’

AVUKATIN okuduğu ifadede sanık Yves R. “Amacım kimseye zarar vermek değildi. Ben özgürlüğü seven biriyim. Yakalanıp hapse girmekten korktum” dedi. Daha önce adı birçok suça karışan ve sabit bir adresi bulunmayan Yves R., polislerin silahlarını gasp ettikten sonra Kara Ormanları’nda altı gün boyunca saklanmıştı. Polisin katliam yapmasından korktuğu Yves R.’yi yakalamak için binlerce güvenlik görevlisi aramalara katılmıştı. Kaçak, Oppenau yakınlarındaki ormanlık alanında yakalanmıştı. Offenburg’daki yargılamada sanığın 12 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.