4 polisi gasp eden ‘Rambo’: ‘Ben özgürlüğü seven biriyim’
Geçen yıl temmuz ayında dört polisin beylik tabancasını gasp edip Kara Ormanları’nda günlerce saklanan sanık Yves R. ilk duruşmasında ifade verdi. 31 yaşındaki sanık Yves R., avukatı aracılığıyla verdiği ifadesinde polislerin silahlarını gasp ettiğini kabul etti.
AVUKATIN okuduğu ifadede sanık Yves R. “Amacım kimseye zarar vermek değildi. Ben özgürlüğü seven biriyim. Yakalanıp hapse girmekten korktum” dedi. Daha önce adı birçok suça karışan ve sabit bir adresi bulunmayan Yves R., polislerin silahlarını gasp ettikten sonra Kara Ormanları’nda altı gün boyunca saklanmıştı. Polisin katliam yapmasından korktuğu Yves R.’yi yakalamak için binlerce güvenlik görevlisi aramalara katılmıştı. Kaçak, Oppenau yakınlarındaki ormanlık alanında yakalanmıştı. Offenburg’daki yargılamada sanığın 12 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.
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