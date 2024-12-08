‘4 Nesil Türkler’ resim sergisi açıldı

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BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Christian Schuchardt’ın himayesinde açılan resim sergisi, Türklerin ve Almanların büyük ilgisiyle karşılandı. Sparkasse Mainfranken fuayesinde açılan sergide, 1961 yılından 2021 yılına kadar olan dönemi yansıtan 50 resim yer aldı. Serginin açılışında farklı kesimlerden insanlar konuşma yaptı. Sparkasse Mainfranken Yönetim Kurulu Başkanı Bernd Fröhlich, “Türklerin Almanya’nın kalkınmasına yaptığı katkıyı biliyoruz. Özellikle 60’lı yıllardaki iş gücü açığımız büyüktü. Würzburg ve çevresine çok sayıda Türkiye kökenli aile geldi ve bunların tarihimizin bir parçası olduğunu biliyorum” dedi. Würzburg Belediye Meclisi CSU Grup Başkanı Wolfgang Roth ise yaptığı konuşmada, “Bizim nesil Türklerle büyüdü. 60 yaş altındaki hemen her Alman’ın bir iş ya da okul arkadaşı vardır. Bunlar az şey değil; tüm bu dostluk ve arkadaşlıklar entegrasyona kadar uzanan bir sürecin satır aralarıdır,” ifadelerini kullandı.