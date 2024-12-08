‘4 Nesil Türkler’ resim sergisi açıldı

İlhan BABA / WÜRZBURG
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 11:47
Tarihi süreçte Türk toplumundaki değişimi incelemeyi ve Türklerdeki nesiller arası ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan ‘4 Nesil Türkler’ adlı resim sergisi projesi, Almanya’nın Würzburg şehrinde start aldı. Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik tarafından organize edilen sergi, Alp Media ve Haydi Ayran firması tarafından desteklendi.
BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Christian Schuchardt’ın himayesinde açılan resim sergisi, Türklerin ve Almanların büyük ilgisiyle karşılandı. Sparkasse Mainfranken fuayesinde açılan sergide, 1961 yılından 2021 yılına kadar olan dönemi yansıtan 50 resim yer aldı. Serginin açılışında farklı kesimlerden insanlar konuşma yaptı. Sparkasse Mainfranken Yönetim Kurulu Başkanı Bernd Fröhlich, “Türklerin Almanya’nın kalkınmasına yaptığı katkıyı biliyoruz. Özellikle 60’lı yıllardaki iş gücü açığımız büyüktü. Würzburg ve çevresine çok sayıda Türkiye kökenli aile geldi ve bunların tarihimizin bir parçası olduğunu biliyorum” dedi. Würzburg Belediye Meclisi CSU Grup Başkanı Wolfgang Roth ise yaptığı konuşmada, “Bizim nesil Türklerle büyüdü. 60 yaş altındaki hemen her Alman’ın bir iş ya da okul arkadaşı vardır. Bunlar az şey değil; tüm bu dostluk ve arkadaşlıklar entegrasyona kadar uzanan bir sürecin satır aralarıdır,” ifadelerini kullandı.
‘KÜLTÜRLERARASI KÖPRÜ’
Şehir idaresinden Yabancılar Meclisi Başkan Yardımcısı Agata Stopinska da, “Yabancılar Meclisi’nin kuruluşundan bu yana kültür danışmanı olarak görev yapan Dr. Çelik’in çalışmaları şehrimiz için çok önemlidir. Bu resimlerdeki birçok kişi artık yaşamasa da onların izleri tarihçilerin arşivlerinde, resim sergilerinde ve belleklerde muhafaza edilmektedir. Sergi, yerliler ile göçmenler arasında unutulmaz bir köprüdür” dedi.
‘ORTAK TARİH VE GELECEK VURGUSU’
Almanya IKG-Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik
ise, “İki milletin ortak tarihi vazgeçilemeyecek güzelliklerle dolu. Ancak bu ortak değerlerin ortaya çıkarılması için tarihçilerin desteğe ihtiyacı vardır. Sparkasse Mainfranken Yönetim Kurulu Başkanı Bernd Fröhlich’e, Würzburg Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Schuchardt’a ve Haydi Ayran temsilcisi Hakan Elmalı’ya çok teşekkür ediyoruz. Türk-Alman ortak tarihinin gün yüzüne çıkarılmasına destek verenleri tarih en güzel ve en özel yerde muhafaza edecektir” diye konuştu.
‘ZAMANIN ŞAHİDİNDEN ANILAR’
Son olarak, “Zamanın Şahidi” olarak mikrofona gelen emekli iş insanı Osman Çat ise, “Almanya’ya 9 yaşında geldik. İlk tanıdığım ihtiyar Alman’a ‘Oma’ ve ‘Opa’ diyeceğimi annem babam söyledi. O yıllarda ilk fark ettiğim şey, Alman köylüler ile Türk köylüler arasındaki büyük benzerliklerdi. Çünkü köylülerin şehir toplumu kadar kültürleri yok edecek bir değişime uğramadığını fark ettim. Mesleğin en altından başladık. On yıllar boyunca çok sayıda insana iş ve aş verdim. Almanya’da 44 yıllık arkadaşım Dr. Latif Çelik’in tüm çalışmalarına destek verdim. Çünkü Dr. Çelik’in çalışmaları, biz ölsek de bizi ölümsüzleştiriyor” ifadelerini kullandı.