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‘4 Mevsim 4 Kent 4 Kuş’ Londra’da

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#Londra Yunus Emre Enstitüsü#Gamze Özdemir#Kitap
‘4 Mevsim 4 Kent 4 Kuş’ Londra’da
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:32

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde çocuk kitapları yazarı ve tercüman Gamze Özdemir’in yeni kitabı Fibula Yayıncılık’tan çıkan ‘4 Mevsim 4 Kent 4 Kuş’un tanıtımı ve hikaye yazma atölyesi düzenlendi.

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Atölye, Yunus Çocuk Kulübü’nün bir parçası olarak büyük bir başarıyla organize edildi ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Her iki konuşmacı da Türkçe öğreniminin önemine dikkat çekti. Katılımcılar, Gamze Özdemir’in rehberliğinde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan dört kuşun gözünden hikayelere tanıklık ettiler. Kitaptaki hikayelerden ilham alarak, çocuklar kendi özgün masallarını yazdılar. Atölyede katılımcılar, Türkçe hikaye yazma sürecini keşfederek hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadılar. Gamze Özdemir ile tanışarak kitaplarını imzalatma fırsatı da buldular. Bu etkinliğin, çocuklara Türkçe dilinde kendilerini ifade etme fırsatı tanıyarak, onların hayal güçlerini geliştirmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.

‘4 Mevsim 4 Kent 4 Kuş’ Londra’da

‘4 Mevsim 4 Kent 4 Kuş’ Londra’da

‘4 Mevsim 4 Kent 4 Kuş’ Londra’da

‘4 Mevsim 4 Kent 4 Kuş’ Londra’da




 

 

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#Londra Yunus Emre Enstitüsü#Gamze Özdemir#Kitap

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