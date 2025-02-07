‘4 Mevsim 4 Kent 4 Kuş’

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GAMZE Özdemir’in yeni kitabı, Türkiye’nin çeşitli şehirlerini dolaşan dört kuşun gözünden mevsimleri ve coğrafi çeşitliliği anlatıyor.

Atölye sırasında çocuklar, yazarın kitaptan seçilen bölümleri dinleyecek ve bu bölümlerden esinlenerek kendi hikâyelerini yazma fırsatı bulacaklar. Bu atölyede, Yunus Çocuk Kulübü’nün çocukların yaratıcılıklarını ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği etkinlikler serisinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Yaklaşık bir saat sürecek olan bu atölye, 7-15 yaş aralığındaki çocuklar için saat 14.00’te başlayacak.

KATILIM ÜCRETSİZ

Öne çıkan etkinlikler arasında, interaktif bir hikâye anlatım oturumu, çocukların kitaptaki temaları kullanarak kendi kısa hikâyelerini oluşturacakları bir yaratıcı yazma çalışması ve yazarla tanışıp kitaplarını imzalatma fırsatı yer alıyor. Etkinlik, kitap imzalama ve yazarla tanışma fırsatı da sunacak. Böylece çocuklar yazarla doğrudan etkileşimde bulunarak edebiyat üzerine derinlemesine sohbet etme imkânı bulacaklar. Etkinlikte sınırlı sayıda kitap satışa sunulacak ve katılım ücretsiz olmakla birlikte, sınırlı yer kapasitesi nedeniyle önceden kayıt yapılması, velilerin etkinlik boyunca çocuklarıyla birlikte olmaları gerekiyor. Etkinlik Türkçe gerçekleştirilecek.

Daha fazla bilgi ve kayıt için Londra Yunus Emre Enstitüsü ile londra@yee.org.tr adresinden iletişime geçebilir ya da yeelondon.org.uk sayfasını ziyaret edebilirsiniz.