4 Mayıs’ta okullar açılacak, ibadethanelerde yasağa devam!

ALMANYA’da federal hükümet bakanlar kurulu toplantısında korona krizi önlemlerinde çok dikkatli bir açılım için önemli kararlar aldı. Bakanlar kurulu kararında mart ayının ilk yarısında koronavirüs yayılma hızındaki yükseklik sonucu halkın sağlığını korumak amacıyla birçok sınırlama getirmek zorunda kaldıkları vurgulandı. Kararda “Bu sınırlamalar sayesinde Almanya’da bulaşma hızı düştü. Bu iyi bir haber. Ama aynı zamanda sınırlama olmadan virüs bulaşma hızının çok hızlı artacağını da gördük. Bu nedenle son haftalarda elde edilen başarıyı koruyabilmek için her şeyi yapmak zorundayız. Bizim hareketimizin ana çizgisi Almanya’daki tüm insanları mümkün olduğunca virüsten korumak” denildi.

İŞTE KARARLAR

Bakanlar kurulu kararları şöyle:

* 12, 16 ve 22 Mart 2020’de alınan kararlar ve korona kabinesinin kararları geçerli olmaya devam edecek. Bu kararlar 3 Mayıs tarihine kadar uzatılacak.

* En önemli karar olan sosyal mesafe kuralı kalacak. İnsanlar dışarıda en az 1.5 metre mesafe bırakılması, ya yalnız ya da aynı evde oturmayan bir başka kişiyle veya aynı evde oturan aile fertleriyle dolaşabilme kuralına uyacak. Sosyal temas ve mesafe kurallarına aykırı hareketler cezalandırılacak.

* Gelecekte bulaşma zincirinin daha hızlı tespiti için testler yapılacak. Hastaların temas ettiği kişilerin takibini sağlamak ve profesyonelce bakımı için sağlık hizmetlerinin personel kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. 20 bin nüfus başına en az 5 kişilik sağlık ekibi sağlanacak.

* Hastaların temas ettiği kişileri hızla tespit etmek amacıyla dijital takip, merkezi bir öneme sahip. Bu amaçla Alman özel bilgileri koruma yasasına uygun olarak gönüllülük bazında bir korona uygulaması devreye girecek.

* Almanya koronavirüs teşhisi için haftada 650 bin test kapasitesine sahip. Hükümet ek test kapasitesi sağlamak için test cihazları satın alacak.

* Hükümet eyaletleri ve tabipler birliklerini desteklemek amacıyla sağlık alanında tıbbi koruma malzemeleri tedarik edecek. Ülke dışından tedariklerin yanında Almanya’da da üretimi artırmak için yoğun çalışma yapacak.

* Huzurevleri ve engelliler yurtlarında özel önlemler alınacak.

* Anaokulları, okullar ve yüksek okullar açılmadan önce gerekli hazırlıklar yapılacak. Son sınıf öğrencilerinin sınav hazırlığı ve sınavlara girmesi sağlanacak. 4 Mayıs’tan itibaren son sınıf öğrencileri ve ilkokul son sınıf öğrencilerinin okula başlayabilmesi sağlanacak.

* Eğitim bakanları 29 Nisan tarihine kadar atılacak gerekli adımlar, hijyen, koruma önlemleri ve sosyal mesafe şartları altında derslere nasıl başlanabileceği üzerine bir taslak hazırlayacak.

* Hijyen ve giriş çıkışı yönetme, kuyruk oluşmasını önleme şartıyla kütüphaneler, arşivler, hayvanat ve botanik bahçeleri gibi kültürel tesisler tekrar açılabilecek.

* 800 metre kareye kadar alana sahip iş yerleri, büyüklüğünden bağımsız olarak araba galerileri, bisiklet ve kitapçı dükkânları tekrar açılabilecek.

* Bedensel temasın çok yakın olduğu kuaför salonu gibi dükkanların hijyen ve şahsi koruma donanımı şartıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren hizmet verebilmeleri sağlanacak.

* Kilise, cami ve sinagog gibi ibadet evlerinde ibadet yasağı devam edecek.