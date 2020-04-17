4 Mayıs’ta açılıyor... Yığılmaya dikkat...

“BİR süredir kapalı olan salonlar yeniden açılacak. Büyük bir talep olacak. Güzel olmayı istemek tamamen insani bir durum. Özellikle de salgın döneminde insanlar küçük güzelliklerle kendisini daha iyi hisseder. Muhtemelen birçok müşteri kendi maskesiyle gelecektir. Ancak berber ve kuaförler de müşterileri için maske bulundurmak zorunda. Ayrıca sadece yıkanmış saçların kesimi ve diğer bakımlarının yapılması da sağlık açısından çok önemli. Talebi karşılamak amacıyla vardiyalı çalışılabilir. İş yerinizi sabah erken saatte açın, geç saatlerde kapatın. Böylece talep karşılanır ve çalışanlar da yorulmaz. Ayrıca virüsten korunmak için randevulu çalışmak da çok önemli.” Berberlerin 4 Mayıs’ta çalışmaya başlamasına sevinenlerden biri de Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz. Yasak nedeniyle geçtiğimiz hafta kendi saçını kesmek zorunda kaldığını belirten Scholz, “Umarım herkes anlayacak kadar kötü olmamıştır. Saçı ister seyrek olsun ister gür, sanırım herkes berberlerin yeniden çalışacak olmasına sevinmiştir. Onların kıymetini daha iyi anlamıştır” dedi.