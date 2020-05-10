4 iş yerine saldıran zanlı DEAŞ sempatizanıymış!

ROSENHEIM kentinde, Güney Emniyet müdürü Robert Kopp, Münih terörle mücadele savcısı Georg Freutsmiedl ve 49 kişilik özel ekip ‘Prager’in şefi Hans-Peter Butz’un katıldığı Almanya Emniyet müdürlüğünde yapılan basın toplantısında zanlının Müldorf tren istasyonunda rutin kontrol sırasında yakalandığı belirtildi. Ehliyetsiz ve tren biletinin bile olmadığı tespit edilen zanlının üzerinden 30 kg kimyasal patlayıcı ve 5.7 gr marijuana çıktı. Tren seferleri durdurulup çevre emniyete alınırken zanlı göz altına alındı. Daha sonra evinde yapılan aramalarda da 23 adet su borusundan yapılmış bomba bulundu. Basın toplantısında ‘Prager’ isimli 49 kişilik özel ekibin şefi Hans-Peter Butz, zanlının bu saldırıları yaptığını, daha çok farklı saldırı planları içinde olduğu ve bunların önlendiğini söyledi. Terörle Münih mücadele savcısı Georg Freutsmiedl, zanlının terör örgütü DEAŞ sempazitanı olduğunu tespit ettiklerini anlatırken, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğunu aktardı. Emniyet müdürü Robert Kopp ise, zanlı Muharrem Dost’un bir Türk düşmanı olduğunu vurgularken, “Türk vatandaşlarımızı olası daha kötü saldırılardan korumuş ve bunu da önlemiş olduk” dedi. Öte yandan Münih Başkonsolosu Mehmet Günay’ın, yerel emniyet makamlarına, saldırganın ifadelerinden duyulan şüpheyi dile getirerek, soruşturmanın derinlemesine yapılması talebini ilettiği öğrenildi.





