MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri4 eyalette 60 adrese terör operasyonu
GeriAvrupa 4 eyalette 60 adrese terör operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

4 eyalette 60 adrese terör operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 eyalette 60 adrese terör operasyonu
Abone Olgoogle-news

Avusturya’da terörle mücadele kapsamında 4 eyalette 60 adrese düzenlenen operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Graz Savcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Aşağı Avusturya, Steiermark, Karintiya ve Viyana eyaletlerinde terör yapılanması oluşturmak ve teröre destek vermek suçlamasıyla ev, iş yeri ve dernek gibi çeşitli meskenlerde aramalar yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun 2 Kasım’da başkent Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısıyla ilişkili olmadığı, operasyona ilişkin soruşturmanın bir yıl önce başlatıldığı belirtildi. Ülkede terör yapılanması oluşturmak, teröre finansal destek sağlamak ve suç örgütü kurmak gibi çeşitli suçlamalar kapsamında 70 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada, 60 meskenin arandığı ve 30 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansına (APA) açıklama yapan İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Hukuk devletinin imkânları doğrultusunda, bu aşırıcılık yanlısı, gaddar suç oluşumlarının üzerine bütün gücümüzle gidiyoruz” dedi. Nehammer, operasyonun, teröre finansal destek verdiği ileri sürülen, kara para aklayan ve terör yapılanması içinde olduğu iddia edilen kişilere yönelik olduğunu kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle