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4 engelliyi öldüren Alman hemşireye 15 yıl hapis

#Almanya#Hemşire#AVRUPADAN HABERLER
4 engelliyi öldüren Alman hemşireye 15 yıl hapis

Almanya’da engelliler merkezinde çalışan eski bir hemşire, 4 kişiyi öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Doğu Almanya’da bulunan bir engelliler merkezinde geçen nisan ayında 4 felçli hastanın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından katilin orada çalışan eski bir hemşire olduğu belirlendi. Bakımından sorumlu olduğu hastalara kötü davranıp, 4 kişiyi öldüren 52 yaşındaki hemşire, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Postdam Eyalet Mahkemesi, raporun ardından 52 yaşındaki kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle psikiyatri kliniğine yatırılmasına karar verdi. Hemşire, duruşmada öldürdüğü hastaların ailelerinden ise özür diledi.

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