4. duruşmada da aynı sözler: ‘Pişman değilim’

“BANA ne ceza verirseniz verin. Ne caza alırsam alayım, fark etmez. Öldürdüğüme pişman değilim. Kendimi haklı buluyorum. Eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker iki yüzlü. Ondan nefret ediyorum” dedi. Öldürülen profesörün kız kardeşi Beatrice von Weizsaecker müdahil olarak katıldığı dördüncü duruşmada sanığın Rheinland Pfalz’daki komşuları ve iş arkadaşları tanık olarak dinlendi. İş arkadaşı tanık, sanığın elektrik düğmelerini ayağıyla açıp kapattığını anlatırken, zaman zaman anormal davrandığını da ifadesinde belirtti. Sanık 30 yıl önce okuduğu bir makalede Vietnam’da insanların ölümüne neden olan kimyasal ilacın kullanılmasında Richard von Weizsaecker’i sorumlu tutmuş ve eski cumhurbaşkanını öldürmek için planlar yapmıştı. Cumhurbaşkanın ölmesi üzerine bu kez aile bireylerinden birini hedefine almıştı.

CİNAYET İÇİN BERLİN’E GELDİ

Cinayet planını gerçekleştirmek için de Rheinland Pfalz Eyaleti’nden Berlin’e gelen zanlı, 19 Kasım 2019’da hastanenin konferans salonunda kürsüde konuştuğu sırada Prof. Dr. Fritz von Waizsaecker’i boynundan bıçaklayarak yaralamıştı. Hastane içinde gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan profesör yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Saldırıdan sonra kaçmak isteyen zanlıya, konferansı dinlemek için tesadüfen salonda bulunan 34 yaşındaki bir polis memuru müdahale etmişti. Polisi de bıçaklayan saldırgana salonda bulunanlar da müdahale edince kıskıvrak yakalanmıştı.