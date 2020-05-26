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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 26.05.2020 - 17:07,Son Güncelleme:

4 çocuğa 30 kez cinsel saldırıda bulundu: Cezası sadece 10 yıl!

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4 çocuğa 30 kez cinsel saldırıda bulundu: Cezası sadece 10 yıl!
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Almanya’da aralarında öz kızının da olduğu dört küçük çocuğa 30 kez cinsel saldırıda bulunan eski asker hakkında hüküm verildi.

MOERS’te görülen davada hakim sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. 27 yaşındaki sapık asker cezasının tamamını kapalı bir psikiyatri kliniğinde geçirecek.
Kendi kendini ihbar eden ve tüm suçlarını da itiraf eden sapık, yedi yaşındaki bir çocuğa gerçekleştirdiği cinsel saldırıyı kaydetmiş, bu görüntüleri farklı kişilere de dağıtmıştı. Sapığın kurbanları arasında üvey oğlu da bulunuyordu.

 

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