4 ay boyunca kapı kapı dolaştık

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FERAT Koçak, aşırı sağcı AfD’nin, halkın gerçek sorunlarını gölgeleme amacıyla göçmenleri ‘günah keçisi’ ilan ettiğini söyledi. “İnsanların temel sorunları yoksulluk, konut sıkıntısı, işsizlik, sağlık sisteminin çöküşü ve eğitim sisteminin zayıflığıdır. AfD, halkı bu gerçeklerden uzaklaştırarak, tehlikeli ve ırkçı bir göçmen karşıtı söylem geliştiriyor” diyen Koçak, asıl tehdidin AfD’nin aşırı sağcı gruplarla iş birliği yapması ve mevcut hükümetin kemer sıkma politikaları olduğunu vurguladı. Sol Parti’nin her kesime ulaşmak için geniş çaplı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Koçak, “Son dört ayda Neukölln’de 180 bin hanenin 110 binine ulaştık. Kapı kapı dolaşarak insanlarla doğrudan görüştük, onların sıkıntılarını dinledik ve taleplerini politikalarımıza yansıttık. Bu ölçekte bir çalışmayı Almanya’da hiçbir parti gerçekleştirmedi” dedi.

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‘SOSYAL HİZMET SAATLERİMİZ VAR’

Seçim kampanyalarında sadece vaatlerde bulunmadıklarını, halkın günlük hayatına doğrudan dokunan projeler geliştirdiklerini belirten Koçak, “Düşük gelirli vatandaşlara hukuki danışmanlık sunduğumuz sosyal hizmet saatlerimiz var. Yüksek kiralar ve artan yaşam maliyetlerine karşı ücretsiz kira hukuku danışmanlığı, ‘Mittwucher’ adlı kira takip uygulaması ve enerji maliyetlerini hesaplayan bir platform oluşturduk” dedi.

‘GÖÇMENLERİ HEDEF ALAN POLİTİKALARI REDDEDİYORUZ’

Koçak, göçmenler ve mülteciler konusundaki politikalarda Sol Parti’nin net bir duruş sergilediğini anlattı: “Biz, insanların kökenine bakmaksızın eşit haklar ve fırsatlar sunulmasını savunuyoruz. Vatandaşlık sürecinin kolaylaştırılmasını, göçmenlerin siyasi katılımının artırılmasını ve göçmen mahallelerinin sistematik olarak dezavantajlı konuma itilmesine karşı mücadele edilmesini istiyoruz. AfD ve CDU/CSU’nun giderek daha fazla göçmen karşıtı politikaları benimsemesi, halk arasında kaygı yaratıyor. Biz ise ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı net bir duruş sergileyen tek partiyiz.”

‘DAYANIŞMA YOK OLUYOR’

Almanya’da birçok insanın AfD’nin yükselişi ve diğer partilerin sağa kayması nedeniyle korkuya kapıldığını söyleyen Koçak, “Halk arasında dayanışma duygusu erozyona uğruyor. İnsanlar, siyasetin kendi haklarını savunmadığını düşündüğünde hayal kırıklığına uğruyor. Biz, toplumdaki her kesimi kapsayan bir politika yürütüyoruz” dedi. Seçimlere kısa bir süre kala Sol Parti’nin Neukölln’de büyük bir mücadele yürüttüğünü söyleyen Koçak, “Biz insanlarla konuşuyor, onların taleplerini dinliyoruz. Yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya bir politika inşa ediyoruz. Halkın sorunlarını gerçek anlamda ele alan tek parti biziz” diye konuştu. Koçak, göçmen kökenli vatandaşlara sandığa giderek demokrasiye sahip çıkmalarını oylarını kullanmalarını istedi.