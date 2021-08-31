3’ü altın 10 madalyayla döndüler

BÜYÜK başarı sağlayan takımımız, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, konsolosluk personeli Hanefi Uran ve THY Nürnberg ofisi şefi Tarık Serbest tarafından Nürnberg’den vatana uğurlandılar. Müsabakalar boyunca D.F Tour sahibi Ali Fuat Yıldız, Weiden DİTİB Başkanı Ergün Nezir ve Hayrettin Akaya ile Markredwitz DİTİB Başkanı Celal Öztürk Türk sporcuları bir an bile yalnız bırakmadılar.

