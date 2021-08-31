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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 31.08.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

3’ü altın 10 madalyayla döndüler

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3’ü altın 10 madalyayla döndüler

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Weiden kentinde 25-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen Biathle/ Triathle Dünya Şampiyonası’nda yarışan 10-17 yaş grubundaki Türk çocukları, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, ülkemizi ve yurt dışında yaşayan Türk toplumunu gururlandırdı.

BÜYÜK başarı sağlayan takımımız, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, konsolosluk personeli Hanefi Uran ve THY Nürnberg ofisi şefi Tarık Serbest tarafından Nürnberg’den vatana uğurlandılar. Müsabakalar boyunca D.F Tour sahibi Ali Fuat Yıldız, Weiden DİTİB Başkanı Ergün Nezir ve Hayrettin Akaya ile Markredwitz DİTİB Başkanı Celal Öztürk Türk sporcuları bir an bile yalnız bırakmadılar.

3’ü altın 10 madalyayla döndüler
3’ü altın 10 madalyayla döndüler

3’ü altın 10 madalyayla döndüler

 

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