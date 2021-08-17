3G’si olana kısıtlama yok!

EYALET yönetimi tarafından alınan yeni karara göre bundan böyle aşılılar, iyileşenler ve test olanlar için maske takma dışında tüm kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Komple aşısı olmayanlar için ise yaşam daha da zorlaştı. Aşı yaptırmayanlar bazı istisnai haller dışında kapalı mekânlara girişte test yaptırmak zorunda kalacak.

KISITLAMALAR TARİH OLDU

Almanya’da koronavirüsle mücadelede baz alınan, ancak uzun zamandır tartışma konusu olan insidans değerleri, Yeşiller ve CDU koalisyonu tarafından yönetilen Baden-Württemberg eyaletinde rafa kaldırıldı. 3G modelinin uygulanacağı yeni korona yönetmeliğine göre komple aşısı olanlar için tüm kapalı mekânlar, büyük etkinlikler, spor müsabakaları ve konserler serbest hale geldi. Restoran, diskotek ve tüm eğlence yerlerinde aşılı olmak şartıyla sayı kısıtlamaları da tarih oldu.

‘AŞI İLE SONA ERECEĞİ GAYET AÇIK’

Aşısı bulunmayanlar için ise restoranlar dahil, tüm kapalı mekânlar test şartına bağlandı. Kapalı mekânlara girişte hızlı testlerin de yeterli olmayacağı, ileride 50-200 euro ücretli olması planlanan negatif sonuçlu PCR testi gerektiği bildirildi. ARD Tagesschau haber programına konuşan Stuttgart’taki Dilayla Club’un sahibi Yusuf Oksaz, yeni uygulamayı olumlu bulduğunu belirtirek, “Benim için bu konunun sadece aşı ile sona erebileceği gayet açıktı. Hızlı testle olayı atlatmak, sorumsuzluk olurdu” dedi. Almanya’da 3G modeli, iyileşenler, aşı olanlar ve test yaptıranlar anlamına geliyor.