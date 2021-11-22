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3G kuralı çarşamba başlıyor

#Almanya'da 3G Kuralı Çarşamba Başlıyor#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER
3G kuralı çarşamba başlıyor

Almanya’da salgınında dördüncü dalganın önüne geçebilmek amacıyla hayata geçirilen iş yerinde ‘3G’ kuralı çarşamba gününden itibaren başlıyor. Buna göre aşı yaptıranların, enfekte kapıp iyileşenlerin veya aktüel negatif test ibraz edenlerin çalışmasına izin verilecek. İşverenler ise uygulamadan ve kontrolden sorumlu tutulacak.

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PEKİ kurallar kimler için geçerli? Çalışma Bakanlığı’nın tanımlamasına göre genelde kapalı alanlardaki çalışma alanları kuralın geçerli olacağı iş yerleri statüsünde. Ancak inşaat gibi açık alandaki iş yerlerinde de kural geçerli. Yasaya göre evden çalışma kapsam dışı. Ofislerin yanı sıra depo, konaklama sektörü ve kantinlerde de kural geçerli olacak. Hizmet sektöründe araç içinde çalışanlar ise kapsam dışı tutulacak. İşveren, çalışanın ‘3G’ kriterlerine uyuyup uymadığını kontrol etmekle yükümlü. Çalışanlar testleri ya test merkezlerinde ya da eczanede yaptıracak. Evde kendi başına yaptığı testler geçerli kabul edilmeyecek. Çalışanlar, iş yerlerinde işveren kontrolünde de test yapabilecek. Çalışanların verileri ise 6 ay sonra silinmek zorunda.

NE TÜR CEZA UYGULANACAK?
Enfeksiyondan Korunma Yasası, ‘3G’ yükümlülüğünün ihlali durumunda 25 bin euroya kadar para cezası öngörüyor. Federal Çalışma Bakanlığı’na göre, ‘3G’ sertifikası ibraz edemeyen veya ibraz etmek istemeyen, bu nedenle herhangi bir iş yapmayan çalışanların iş sözleşmelerinin fesih kanunu kapsamında feshedilebileceğini açıkladı. ‘3G’ kuralını ibraz etmediği için çalışamayanlardan ücret kesintisi de yapılabilecek.

 

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