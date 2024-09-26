37 mahkûm yanlışlıkla tahliye edildi! 5’i hâlâ firarda

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ÜLKE basınındaki haberlere göre, Adalet Bakanlığı’ndan bir kaynak, hükümetin hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla yürüttüğü erken tahliye programı kapsamında, 10 Eylül’de 37 kişinin cezaevinden yanlışlıkla serbest bırakıldığını belirtti. Kaynak, bunun nedeninin, mahkûmların yürürlükten kaldırılan mevzuat kapsamına yanlışlıkla kaydedilmesi olduğunu söyledi. Söz konusu vakaların, belirli suç türlerinden mahkûm edilenlerin serbest bırakılmasını önlemek üzere tasarlanan muafiyetler kapsamında olmadıkları bildirildi. Kaynak, ayrıca, cezaevinden yanlışlıkla tahliye edilen 5 mahkûmun ise henüz cezaevine geri dönmediklerini ifade etti.

‘YAKINDA HEPSİ YAKALANACAK’

İngiltere Adalet Bakanlığı’ndan bir sözcü, Sky News’e yaptığı açıklamada, yanlışlıkla erken tahliye edilen suçluları acilen gözetim altına almak için polisle birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Sözcü, “Mahkûmiyet kararları geçerliliğini korumaktadır ve suçlular tahliye edildiklerinden bu yana izlenmektedir ve yakında yeniden parmaklıklar ardına döneceklerdir” ifadesini kullandı. İngiltere ve Galler’deki hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla 10 Eylül’de 1750 mahkûm erken tahliye edilmişti. Gelecek ay da benzer sayıda mahkûmun serbest bırakılması öngörülüyor.

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ESTONYA’DA CEZAEVİ KİRALAYABİLİR

İngiliz hükümetinin, hapishanelerdeki doluluk oranının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Baltık ülkesi Estonya’da cezaevi kiralayabileceği iddiası gündeme gelmişti. İngiltere ve Galler’de 1991’de yaklaşık 40 bin olan cezaevindeki mahkûm sayısı, yaklaşık 1 ay önce 88 bin 521’e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. İngiltere ve Galler’deki erkek hapishanelerinde de sadece 83 kişilik boş yer kalmıştı.