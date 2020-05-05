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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 05.05.2020 - 08:45,Son Güncelleme:

36 kulüp, 1724 test, 10 pozitif

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36 kulüp, 1724 test, 10 pozitif
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Almanya’da 1. ve 2. futbol liglerinde futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı.

ALMANYA Kulüpler Birliği’nden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2’de yer alan 36 kulüpte bin 724 koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi. Testi pozitif çıkanların kimlikleri açıklanmazken, Köln kulübünün açıkladığı 3 pozitif vakanın da bu isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Almanya’da liglerin yeniden başlaması için hükümetin kararı beklenirken kulüpler antrenmanlara başlamıştı.

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