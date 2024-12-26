350 yıl önce yazılan oyun bugün yazılmış gibi!

HAMBURG
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 11:25
Tiyatroseverler para hırsı ve insan ilişkilerinin konu edildiği, 350 yıl önce yazılmış dünya klasiklerinden Molière’in ‘Cimri’ oyununu milletvekili Güngör Yılmaz organizesinde izlediler.
HAMBURG Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz, düzenli olarak organize ettiği şehir turları, belediye sarayı gezilerinin yanı sıra uzun süredir Hamburg’un özel tiyatrolarından Ernst Deutsch Tiyatrosu ile iş birliği halinde, göçmen kökenlilere indirimli veya ücretsiz tiyatro izleme fırsatı sunuyor. Bunun bu yıl sonuncusu ise Molière’in bu komedisi ‘Cimri
’ ile gerçekleşti. Dünya klasikleri arası da yer alan ve eserde 17. yüzyılda parayı bütün insani değerlerin üstüne koyan, kendisine yabancılaşan ve para karşısında özgürlüğünü yitiren insanları ve para temelinde biçimlenen toplumsal ilişkileri mizahi üslupla işleyen oyun için, 260 bilet temin eden Yılmaz, “Biletler çok hızlı tükendi. Başta Hamburg’daki Türkçe tiyatro oyunları sahneleyen İstasyon Tiyatro İletişim, Tiyatro Şemsiye, kendileri de ‘Cimri’yi daha yeni Türkçe sahneleyen Tiyatro Monolog, Tiyatro Dört Çeyrek gibi tiyatro ekipleri olmak üzere, oyuna tiyatroseverlerin büyük ilgisi beni sevindirdi” dedi.
PARA HIRSI VE İNSAN İLİŞKİLERİNİ HİCVEDİYOR
Anatol Preissler’in yönettiği, Boris Aljinović, Dagmar Bernhard, David Berton, Annika Martens, Ines Nieri, Daniel Schütter ve Oliver Warsitz’in rolleri paylaştığı para hırsı, insan ilişkileri konusunu hicveden, 350 yıl önce yazılan oyunun sonunda, izleyiciler oyunu çok beğendiklerini dile getirerek, organize için Yılmaz’a teşekkür ettiler. Güngör Yılmaz, bu tarz kültürel çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini haberdar olmak isteyenlerin www.guengoeryilmaz.de internet sayfasına veya kendisinin sosyal medya kanallarına ulaşarak iletişim bilgilerini bırakabileceklerini söyledi.