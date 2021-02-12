350 milyonluk VIP salonu tartışması

Yeni havalimanı inşası kapsamında 2018’de 70 milyon euroya mal olan VIP ağrılama salonu yapılmıştı. Ancak federal hükümet şimdi, 2035 yılına kadar tamamlanması planlanan 350 milyon euro bütçeli yeni bir VIP terminali inşa etmek istiyor. FDP’nin soru önergesine verdiği yanıtta yeni VIP salonunun inşasına başlanacağını açıklayan hükümet, daha önce inşa edilen VIP salonunun ara terminal olduğuna dikkati çekti. Muhalafet ise 2020’nin sonbahar aylarından bu yana hükümet ve resmi uçuşlar için kullanılan VIP salonunun sorunsuz olduğunu belirterek, yeni VIP salonunun inşasını eleştirdi.